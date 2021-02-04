Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlhan “Millî Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin listesini yollayacak. Daha sonra öğretmenlerimiz istedikleri sağlık kuruluşunda aşı olabilecek. Böylece okulların açılması daha kolay hâle gelecek. Aşılamanın sürecin başında yapılması doğru bir şey” dedi.