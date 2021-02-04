İlhan “Millî Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin listesini yollayacak. Daha sonra öğretmenlerimiz istedikleri sağlık kuruluşunda aşı olabilecek. Böylece okulların açılması daha kolay hâle gelecek. Aşılamanın sürecin başında yapılması doğru bir şey” dedi.