İlhan “Millî Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin listesini yollayacak. Daha sonra öğretmenlerimiz istedikleri sağlık kuruluşunda aşı olabilecek. Böylece okulların açılması daha kolay hâle gelecek. Aşılamanın sürecin başında yapılması doğru bir şey” dedi.
Okullar açılmadan öğretmenlere korona aşısı
04.02.2021 - 02:44 | Son Güncelleme: 04.02.2021 - 02:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi olan Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yüz yüze eğitime geçilmesi öncesi öğretmenlerin aşılanacağını söyledi.
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765011 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/765011.aspx
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