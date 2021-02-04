Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altıeylül ilçesinin Bahçelievler mahallesinde 2 gün önce, evinde kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulunan Samiha Rashıdian'ın kocası R.B gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından ardından adliyeye sevk edilen R.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay; Bahçelievler Mahallesi İşletmeciler Caddesi'ndeki evine gelen R.B, kapıyı açan olmayınca ve evden doğalgaz kokusu gelmesi üzerine kapıyı kırarak içeri girdi. R.B, eşi Samira Rashıdian'ı (31) kafasına poşet geçirilmiş halde hareketsiz bulmuş, adrese gelen sağlık ve polis ekipleri, Rashıdian'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Rashıdian'ın cesedi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderilmişti.