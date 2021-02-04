Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korgan ilçesi Sarıalıç Mahallesi'nde 14 Kasım 2020 tarihinde meydana gelen olayda, 74 yaşındaki Makbule Sarı elleri, ayakları ve ağzı bağlı bir şekilde bulunmuştu. Yapılan geniş çaplı operasyon ve izlenen yüzlerce güvenlik kamerası sonucunda yakalanan ve olayı işledikleri iddiasıyla tutuklu bulunan Hayrettin G. ve Serkan U. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında 'kasten öldürme' suçundan hazırlanan iddianame, Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, şüphelilerin, öldürülen Makbule Sarı'ya karşı, 'tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı bir suçun delillerini gizlemek ve işlenişini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla' kasten insan öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Hürriyeti yoksun kılmadan 7 yıla, yağma suçundan 15 yıla kadar hapis istemi

Ayrıca şüphelilerin, Sarı'ya karşı "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması, atılı suç birden fazla kişiyle birlikte ve beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı işlendiği den, cezasından bir kat artırım yapılması, 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 'gece vakti birden fazla kişi ile birlikte beden bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı nitelikli yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

Şüphelilerin yargılanmasına 12 Şubat'ta başlanacak.