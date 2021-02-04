Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı'nda Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada yakalanan düzensiz göçmenlerin, sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı.
Ankara'da 17 düzensiz göçmen yakalandı
04.02.2021 - 18:39 | Son Güncelleme: 04.02.2021 - 18:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başkentte, Afgan uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Etiketler : ankara,göçmen,haberler,
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