Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı'nda Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada yakalanan düzensiz göçmenlerin, sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı.