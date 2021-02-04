Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zafer Çelebi (59), bir hafta önce hava sıcaklığının 8 derece olduğu Bodrum'dan köpeğini de yanına alarak motosikletiyle Marmaris'e doğru yola çıktı. Milas-Yatağan kara yolunda hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu Çelebi ve köpeği donma tehlikesi geçirdi. Trafikte yapacağı manevralara karar veremez hâle gelen sürücü, bir benzin istasyonuna sığındı. Köpeğiyle istasyon içine giremeyen sürücünün durumunu fark eden trafik polisleri Turgay Esmez ve Zafer Terzi, köpek ile sürücüyü içeri alarak sobanın başında ısınmalarını sağladı. Çelebi, daha sonra polislere teşekkür ederek yoluna devam etti. Çelebi, polislerin duyarlı davranışları nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür mesajı içeren bir e-posta gönderdi. İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Zafer Çelebi'yi ve "Mini" isimli köpeğini müdürlüğe davet ederek polis memurlarıyla bir araya getirdi. Duyarlı davranışlarından dolayı polisleri çeşitli hediyelerle ödüllendiren Dilberoğlu, Çelebi'ye de günün anısına fincan takımı hediye etti. Dilberoğlu, duyarlılıklarından ve örnek davranışlarından dolayı polis memurlarına teşekkür ederek sürücülere motosiklette koruyucu kıyafetin önemine vurgu yaptı. Zafer Çelebi de polislerin kendisine destek vermesinden çok mutlu olduklarını ifade ederek böylelikle polisin olası bir kazanın da önüne geçtiğine dikkati çekti.