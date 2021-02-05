Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay 06:00 sıralarında Üsküdar da meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen 3 kadın, at arabasıyla gittiği inşaattan kalıp demirleri ve kalıp tahta malzemeleri aldı. Olayı gören vatandaşlar polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri şahısları Libadiye kavşağından Göztepe istikametine doğru kovalamaya başladı. Hırsızlar kovalamaca esnasında aldıkları malzemeleri yolda at arabasından aşağı atarak devam etti. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan şahıslar Ünalan mahallesi Anıl sokakta önleri kesilerek kıskıvrak yakalandı. Şahıslar ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, at ise belediye ekiplerine teslim edildi.

İnşaattan malzemeleri çalınan Levent Kaplan isimli vatandaş, "At arabalı gelen kişilerin sesini duyduk. Malzemeleri çalarken gördük, bizi görünce kaçtılar 3-4 bayandı. Bizim oradan kalıp demirleri ve tahtalarımızı aldılar" dedi.