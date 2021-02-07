Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbulluların buluşma noktalarından olan Taksim Meydanı sakinliğiyle dikkati çekerken, İstiklal Caddesi’nde ise turistler izin belgelerini gösterdikten sonra kalabalığıyla ünlü caddeyi geziyor.

Beşiktaş, Ortaköy, Bebek, Emirgan sahil şeritlerinde de turistlerin yanı sıra bazı vatandaşların evcil hayvanlarını yürüyüşe çıkardığı gözlendi.

Eminönü Yeni Cami ve çevresi ile Mısır Çarşısı yanındaki dükkanların bir kısmı hizmet vermeyi sürdürüyor.

Sultanahmet Meydanı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde az sayıda turist tarihi alanları geziyor.

Anadolu Yakası'nda da ana meydan ve caddelerde Covid-19 sessizliği devam ediyor.

Polis ekipleri de sık aralıklarla kurdukları kontrol noktalarında trafikteki araçları denetleyerek, araçlardakilerin izin belgelerini kontrol etti.

Öte yandan, İBB verilerine göre, kentte 11.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 2 olarak ölçüldü.