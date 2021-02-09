Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Huzurkent Mahallesi'ndeki bir narenciye paketleme fabrikasında dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bölgedeki alevlerin ulaştığı bir elektrik direğinde küçük çaplı patlama meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de sevk edildiği bölgedeki yangının bir bölümü kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin sürüdüğü bölgede, polis ekipleri önlem alıyor. Yangın nedeniyle çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Fabrikanın farklı noktalarına sıçrayan alevlerin büyümesi üzerine bölgeye farklı ilçelerden destek ekipler yönlendirilmişti.