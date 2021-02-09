Salim Baygın (51) yönetimindeki 42 D 6173 plakalı traktör, Gedil Mahallesi Bağlar Altı mevkisinde devrildi. Traktörün altında kalan Baygın, olay yerinde hayatını kaybetti. Baygın'ın cesedi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.