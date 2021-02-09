Salim Baygın (51) yönetimindeki 42 D 6173 plakalı traktör, Gedil Mahallesi Bağlar Altı mevkisinde devrildi. Traktörün altında kalan Baygın, olay yerinde hayatını kaybetti. Baygın'ın cesedi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Konya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
09.02.2021 - 18:15 | Son Güncelleme: 09.02.2021 - 18:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'nın Akşehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü.
Etiketler : konya,kaza,
766347 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/766347.aspx
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