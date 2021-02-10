Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan E. T.(33), E.K. (36), M.T. (37), Y. (30), G.B. (33), Y.G (39) jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda yakalanan R.Y. (33) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 6 tutuklama
10.02.2021 - 22:10 | Son Güncelleme: 10.02.2021 - 22:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı.
Etiketler : Kahramanmaraş,
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