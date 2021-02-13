Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre kaza Yozgat E-88 karayolu Yozgat Adliye kavşağında meydana geldi. Yozgat’ın Yerköy ilçesinden Yozgat Şehir Hastanesine Suriye uyruklu hamile kadını taşıyan M.P. yönetimindeki ambulans, F. S. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza sonrası şoka giren Suriye uyruklu Emeni Kaddur Gadir'in sancısı tutunca ambulansta görevli ebe Leyla Hızarcı tarafından hamile kadına ambulansta doğum yaptırıldı.

Durumlarının iyi olduğu öğrenilen Suriye uyruklu kadın ve dünyaya gelen erkek bebeği, olay yerine gelen ambulans ile Yozgat Şehir Hastanesine götürülürken otomobildeki 3 yaralı ise Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.