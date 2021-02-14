Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafta sonu denetimlerde ilçe merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 adet tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 8 adet tüfek fişeği olduğu tespit edildi.

Şüpheli M.Y. işlemleri için Tavşanlı Polis Merkezine götürüldü.