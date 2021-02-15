Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'un Atakum ilçesinde 6 katlı apartmanın en üst katından düşen kadın hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi 721. Sokak'taki binanın en üst katında oturan Sevcan Doğan (39), evinin penceresinden düştü.İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Doğan'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.