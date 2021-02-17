AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 13.02'de merkezi üssü Pülümür ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.74 kilometre olarak bildirildi.
Şuana kadar olumsuz bir durumun bildirilmediği kentte ilgili AFAD tarafından yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
17.02.2021 - 13:25 | Son Güncelleme: 17.02.2021 - 13:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 13.02'de merkezi üssü Pülümür ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.74 kilometre olarak bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tunceli,deprem,
768370 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/768370.aspx
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