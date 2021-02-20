Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün Palu ilçesine bağlı Kayaönü köyü sınırlarında bulunan özel bir maden ocağı sahasında gece vardiyasında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, maden ocağında çalışan teyze çocukları Salih Yıldırım (29) ile Adem Yıldız (30), asansör olarak kullanılan vinç kafesinin üzerinde aşağı indiği sırada arıza meydana geldi. Asansör vincin dengesini sağlayan demir parçanın kopmasıyla 2 işçi, inmeye çalıştıkları yaklaşık 70 metrelik kuyuya 20-25 metre kala düştü. İş arkadaşlarının fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Ağır yaralanan 2 işçi, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yıldırım'ın evli ve 6 aylık bebeği, Yıldız'ın da evli ve 3 yaşında çocuğu olduğu öğrenildi.



2 kuzenin maden ocağında çalışırken beraber türkü söyledikleri son görüntüler de ortaya çıktı.

Öte yandan Fırat Üniversitesi Hastanesi morgunda otopsi işlemi tamamlanan kuzenlerden Salih Yıldırım'ın cenazesi Asri Mezarlığı'na, Adem Yıldız'ın cenazesi ise Kovancılar ilçesinin Okçular köyüne defnedildi.