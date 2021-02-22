Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karaköy İskelesinde balık tutan vatandaşlar bir yunus balığının kıyıya vurduğunu fark etti. Vatandaşlar hemen kıyıya vuran yunus balığının yanına giderek onu denizden çıkardı. Başından ve kuyruğundan yaralandığı görülen yunusu hayata döndürebilmek için adeta zamanla yarışan vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden ekiplere bildirdi. Vatandaşların beyanına göre 1 saat sonra olay yerine gelen İSTAÇ ekibi, yunus balığını çöp toplamada kullanılan deniz yüzeyi temizleme teknesine koyarak götürdü.

“Ekipler bir saat sonra geldi”

Balığı çıkaranlardan biri olan Aziz Yeniyapı ekiplerin çok geç geldiğini söyleyerek, “Balık tutuyorduk, sabahtan beri buradaydık. Denizde yunusu gördük, arkadaşlarla birlikte çekip çıkardık. Kafasında kurşun izi vardı, kanlar içerisindeydi. Müdahale için ekipleri aradık ama bir saat sonra, çok geç, geldiler. Pervane izi de var ağa da takılmış, herhalde ağdayken parçalamasın diye balıkçılar kurşun da sıkmış. Direkt buraya doğru sürüklendi. Arkadaş suya indi, ben de ona yardım ettim, birkaç kişi daha yardım etti ve çıkardık” dedi.

“Çöp teknesiyle götürdüler”

Ölen yunus balığını İSTAÇ ekiplerinin götürdüğünü söyleyen Emrah Fındıklı ise, “Büyük ihtimalle ağlara takılmış, kuyruğundan ve bir yerinden daha yara almış. Sanırım tekneye çekip hayvanı vura vura yormuşlar. En son İSTAÇ ekibinin çöp teknesine koyup götürdüler. Gözlerinden falan kan geliyordu hayvanın, alıp götürdüler” diye konuştu.

“Önce yapay sandık”

Olaya tanık olanlardan biri olan Resul Zöngürler de, “Köprüden bu tarafa doğru gelirken fark ettik ama önce yapay sandık, gerçek sanmadık. Yanına geldiğimizde ağabeyler, “Herhalde gemilerle yarışırken pervaneye çarpmış” dediler. Sonra ağabeyler yunusu çekip çıkarmış” şeklinde konuştu.