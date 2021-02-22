Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Recep Kuru'nun (37) kullandığı 55 VH 740 plakalı kamyonet, Kıran Mahallesi Makro kavşağında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile yanında bulunan Zeki Kuru (61) ve Ali Gür (65) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.