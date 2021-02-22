Recep Kuru'nun (37) kullandığı 55 VH 740 plakalı kamyonet, Kıran Mahallesi Makro kavşağında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile yanında bulunan Zeki Kuru (61) ve Ali Gür (65) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Samsun'da kamyonet devrildi: 3 yaralı
22.02.2021 - 18:19 | Son Güncelleme: 22.02.2021 - 18:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'un İlkadım ilçesinde devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
Etiketler : samsun,haberler,kaza,
769627 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/769627.aspx
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