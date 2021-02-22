Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, Hacıveliler ve Tıfıllar mahallerindeki bazı kişilerin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Bölgelerde temaslı kişilerin de bulunduğu aktarılan açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugün saat 21.00'den itibaren mahallelerde karantina tedbirleri uygulanacağı kaydedildi.