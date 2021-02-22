Valilikten yapılan açıklamada, Hacıveliler ve Tıfıllar mahallerindeki bazı kişilerin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Bölgelerde temaslı kişilerin de bulunduğu aktarılan açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugün saat 21.00'den itibaren mahallelerde karantina tedbirleri uygulanacağı kaydedildi.
Ayvalık'ta iki mahalle karantinaya alındı
22.02.2021 - 21:08 | Son Güncelleme: 22.02.2021 - 21:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki iki mahallede, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler : ayvalık,karantina,covid,korona,pandemi,virüs,
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