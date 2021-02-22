Valilikten yapılan açıklamada, Kalebayır Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Bölgede temaslı kişilerin de bulunduğu aktarılan açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren mahallede karantina tedbirleri uygulanacağı kaydedildi.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı
22.02.2021 - 21:19 | Son Güncelleme: 22.02.2021 - 21:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manyas ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler : balıkesir,manyas,karantina,
769658 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/769658.aspx
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