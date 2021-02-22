Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, Kalebayır Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Bölgede temaslı kişilerin de bulunduğu aktarılan açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren mahallede karantina tedbirleri uygulanacağı kaydedildi.