Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sütçüler Caddesi'nde, Bekir K. ile N.Y. ve oğlu A.Y. arasında park meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre N.Y. ile oğlu A.Y, Bekir K. ve babası Mümün K'yi darbetti. Mümün K, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Kepez Devlet Hastanesi'ne, daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Engelli raporu olduğu öğrenilen Mümün K'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Şüphelilerden şikâyetçi olduğunu belirten Bekir K, 19 Şubat'ta meydana gelen olayda babası Mümün K'nin kalçasında ve kafatasında kırık olduğunu, sağ gözünü ise kaybetme riski bulunduğunu kaydetti. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.