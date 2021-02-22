Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saat 19.00'da Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Belkıs Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Türkmen'in (40) kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir evin duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilin, 18 metre sürüklendikten sonra evin duvarına çarparak durabildiği belirlenirken Türkmen'in cenazesi, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.