Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tortum'a 65 kilometre uzaklıkta ve 2 bin rakımdaki Uzunkavak Mahallesi'nde 85 yaş üzeri Sabit Albayrak ile Güldali Albayrak çifti, aşı için randevu aldı. Bunun üzerine doktor, iki hemşire ve şoförden müteşekkil mobil ekip, yola çıktı. Yaklaşık iki saat süren yolculukta zaman zaman kaza tehlikesi geçiren ve kara saplanan araçlarını iten ekip, mahalleye ellerindeki aşı ve sağlık çantasıyla 1 metrelik kara bata çıka kilometrelerce yürüyerek ulaştı. Evde gözyaşlarıyla sağlıkçıları karşılayan Albayrak çifti duydukları memnuniyeti ettiği dualarla gösterdi. Sabit Albayrak, "Eskiden böyle imkanlar yoktu, insanlar çok sıkıntı çekerdi. Hastamızı sedyeyle götürdüğümüzde hastayı para olmadan ameliyat etmezlerdi. Nereden nereye geldik. Devlet bir iğne için dağ, kar kış demeden ekip göndermiş, nasıl duygulanmam. Allah devletimize zeval vermesin, Cumhurbaşkanı’mızdan, Sağlık Bakanı’mızdan razı olsun" dedi.