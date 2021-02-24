Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında Mustafa P.'nin kullandığı 38 DV 305 plakalı kamyon ile 38 D 4309 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada ağır yaralanan kamyon sürücüsü Mustafa P. kaldırıldığı Develi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili başlatılan işlemlerin devam ettiği öğrenildi.