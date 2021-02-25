Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık bir senedir küresel anlamda insanların hayatını zorlaştıran Covid-19 salgını yüzünden getirilen kısıtlamalar yaşamı güçleştiriyor. Türkiye’de son getirilen tedbirlerle restoran ve kafelerde oturarak hizmet vermek yasaklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı normalleşme süreci açıklaması sonrası esnaf umutlanmıştı. Eskişehir’de işletme sahipleri hazırlıklarını yaparken kentin en işlek caddelerinden olan Hamamyolu ve Asarcıklı Caddesi'nde kaydedilen görüntüler adeta pes dedirtti. Isınan havayla insanların doldurduğu alanlarda yer yer deyim yerindeyse iğne atılsa yere düşmeyecek kalabalık gözlendi. Oluşan manzara normalleşme süreci adına endişe verdi.