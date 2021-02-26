İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Taşpazar Mahallesi Eski Sanayi Caddesi'ndeki bir dükkanın önünde anneannesini bekleyen 8. sınıf öğrencisi Dilek Er'e tokatla saldıran Muhammet A'yı (35) Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Aksaray'da, dün, bir dükkanın önünde anneannesini bekleyen Dilek Er, yanından geçen kişinin tokatlı saldırısına uğramıştı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.
Ortaokul öğrencisine tokatla saldıran şahıs serbest bırakıldı
26.02.2021 - 18:00 | Son Güncelleme: 26.02.2021 - 18:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aksaray'da bir çocuğa tokatla saldıran ve psikolojik rahatsızlığı bulunan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler : aksaray,tokat,öğrenci,çocuk,
770660 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/770660.aspx
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