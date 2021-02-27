Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Ordu'nun Perşembe ilçesinin Kazancılı Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 88 yaşındaki Dursun Yıldırım'ın fındık bahçesinin yanındaki komşu bahçenin sınırında ağaç kesimi yapıldığı sırada kesilen ağaç yaşlı adamın bahçesine devrilerek burada bulunan kurumuş ağaca çarptı. Üzerine kesilen ağaç devrilen kurumuş ağaç da kırılarak bu sırada bahçesinde bulunan Dursun Yıldırım'ın üzerine düştü. Ağır yaralanan Dursun Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.