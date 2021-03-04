Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

104 hektarlık istasyona, Atatürk Orman Çiftliğinden üç dişi iki erkek damızlık getirildi. Geyiklerin popülasyonu 62 senede katlandı. Burada yetişen yaklaşık 200 geyik Kocaeli, Bolu, Sakarya, Bursa, Eskişehir, Gümüşhane, Giresun ve Kahramanmaraş'a gönderildi. İstasyonda şu anda 14 erkek, 36 dişi ve altı yavru olmak üzere 56 kızılgeyik bulunurken 2007'de kurulan Polonezköy Sülün Üreme İstasyonunda da geçen yıl dişi ve erkek anaç olmak üzere yaklaşık 13 bin 300 civciv üretildi. Kurulduğundan itibaren 90 bini aşkın sülün üretilen istasyonda 45 bin 600’den fazlası tabiata bırakıldı. Öte yandan İstanbul, yabani hayat açısından göçmen kuşlar için de önemli bir durak yeri. Megakentin üzerinden göç zamanı 400 bin leylek, 200 bin yırtıcı kuş ve yüz binlerce ötücü diğer kuş türlerinin geçtiği tahmin ediliyor.