Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre eşiyle boşanma aşamasında olan Seçkin K. öğlen saatlerinde sitenin duvarlarından atlayarak içeriye girdi. Ardından daha öncesinde defalarca darbettiği ve felç kalmasına sebeğ olduğu eşinin yaşadığı daireye gitti. Şahıs, içeri zorla girerek eşini ve çocuğunu rehin aldı. Tartışma seslerini duyan site sakinleri, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin ikna çalışmaları sonucunda zanlı, eşi Ayşenur K.ve kızı A.K‘yı serbest bıraktı. Seçkin K. bu seferde kendisi çıkmadı. Saatler süren çalışmaları sonucunda ikna edilemeyen Seçkin K. için özel harekat polisleri istendi. Bir el silah sesi duyan ekipler, eve girmeye hazırlanırken Seçkin K. kendisini gösterdi ve avukatının olay yerine gelmesini istedi. Şahsın avukatının olay yerine gelmesi üzerine ikna çalışmaları son buldu. Zanlı dışarı çıkartıldı. Anne, kız ifadesi alınmak üzere, Seçkin K. ise gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kadının, kocası hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi.