Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, R.İ'nin (27), Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi'nde bir çiftlikte çobanlık yaptığını tespit etti. Özel harekat polislerince düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin üzerinde, başkası adına düzenlenmiş kimlik ele geçirildi.

R.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Hükümlü emniyetten çıkarılırken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Pişman değilim, aklım halen yapmadıklarımda. Pişman değilim, namus meselesi." dedi.

- Olay

Kırşehir'in Kaman ilçesinde 31 Aralık 2020'de O.Ç'den 2 gün haber alamayan ailesi, jandarma ekiplerinden yardım istemişti. Ailenin O.Ç'nin 2 aydır birlikte yaşadığı V.İ'nin Bayramözü köyündeki yakınlarından şüphelendiklerini anlatmaları üzerine ekipler köyde çalışma başlatmış, O.Ç. ve V.İ. Dağbaşı mevkisinde tabancayla öldürüldükten sonra çukura gömülmüş halde bulunmuştu.

Gözaltına alınan V.İ'nin annesi, babası, kardeşleri ve yakınlarının da aralarında olduğu 8 kişi adli makamlarca tutuklanmış, avukatlarının Kaman Sulh Ceza Mahkemesine itirazda bulunmasıyla M.S. tahliye edilmişti.

Olayın zanlısı olarak aranan ve Mersin'in Tarsus ilçesinde 2008 yılında 5 kişiyi silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada 65 yıl hapis cezasına çarptırılan V.İ'nin amcasının oğlu ve dini nikahlı eski eşi R.İ. ise yakalanamamıştı.