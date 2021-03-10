Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde M.C. isimli şahsın bir evin duvarından tırmanarak içeri girdiğini belirledi. Örümcek Adam gibi eve giren hırsızın o anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis operasyonu ile yakalanan M.C. gözaltına alınırken, 21 adet suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.