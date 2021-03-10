Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi sonrasında artış gösteren uzaktan çalışma yöntemi için beklenen düzenleme Resmi Gazete’de yayınlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelikte, uzaktan çalışmaya davalı iş ilişkisinin yazılı olarak kurulması gerektiği belirtildi. Calışan, bu yöntemle çalışmak isterse işverene yazılı olarak başvuruda bulunacak.

ÇALIŞMA ALANI DÜZENLEMESİ

Yönetmelikte, çalışanın işini yürüteceği mekanın işveren tarafından düzenleneceği hükme bağlandı. Bu ortamın oluşturulmasının maliyetinin nasıl karşılanacağı ise işveren ve işçi tarafından birlikte ele alınacak.

İşveren, mal ve hizmet üretimi için gerekli malzemeyi sağlamakla yükümlü olacak. Yönetmelikte, işverenin üretim için gerekli malzemeyi bir tutanakla çalışana teslim edeceği, hizmetin görülmesi sırasında oluşacak giderlerin nasıl ödeneceği yine sözleşmeyle düzenlenecek.

MESAİ SAATLERİ

Uzaktan çalışma için mesai saatleri iş sözleşmesinde mevzuata uygun olacak şekilde düzenlenecek. Fazla çalışma işverenin yazılı talebi üzerine, işçinin kabulü ile mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Uzaktan çalışanan iş yeri güvenliği konusunda sorumluluk işverende olacak. Yönetmelikte, “İşveren, uzaktan çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmekle, gerekli eğitimi vermekle, sağlık gözetimini sağlamakla ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür” denildi.

UZAKTAN ÇALIŞMA İÇİN İŞVEREN ONAYI

Yönetmeliğe göre, uzaktan çalışma için işverenin onayı gerekli, işçi kendi başına bu kararı veremeyecek ve uzaktan çalışma izni yazılı olacak. Yönetmeliği göre, işçi, uzatna çalışma için yazılı istekte bulunacak ve bu istek en geç 30 gün içinde olumlu ve olumsuz karara bağlanacak. Zorunlu haller durumunda, işveren çalışanlardan bir bölümün evden çalıştırabilecek ve bu durumda işçinin rızası aranmayacak.