Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Konaklı köyünde ikamet eden 75 yaşındaki Fevzi Aygün, evinde tamirat yaptığı sırada dengesini kaybederek balkondan düştü. Balkondan düşen Fevzi Aygün, hayatını kaybetti. Çatalzeytin İlçe Hastanesinin morguna kaldırılan 5 çocuk babası Fevzi Aygün’ün cenazesi, buradan alınarak köyünde aile kabristanlığına toprağa verildi.