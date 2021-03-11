Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük ilçesine bağlı Cihangazi Köyü’nde yaşayan S.T. ve A.T. çifti arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışmanın büyümesiyle S.T. eline aldığı baltayı kocası A.T.’nin kafasına vurdu. A.T., başından aldığı darbe sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli S.T.’nin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.