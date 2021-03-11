Yapılan açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgar; bu akşam saatlerinden sonra (11.03.2021 Perşembe) etkili olmaya başlayacak, Muğla il genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (39-61 km/saat) yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına (62-88 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Marmaris için hayati uyarı!
11.03.2021 - 21:25 | Son Güncelleme: 11.03.2021 - 21:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Marmaris Kaymakamlığı, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre vatandaşlara uyarıda bulundu.
Etiketler : marmaris,haberler,fırtına,
773940 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/773940.aspx
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