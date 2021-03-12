Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen biliye göre, İnebolu ilçesine bağlı Abdurrahmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan otomobil tamirhanesinde patlama yaşandı. Patlamanın, kaynak yapıldığı sırada LPG tankının patlaması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Patlama nedeniyle iş yerinde yangın çıktı. Çıkan yangında iş yerinde bulunan bir otomobilde yandı. Yangına olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, büyümeden kontrol altına alınırken işyerinde bulunan bir otomobil ile tamirhanede maddi hasar meydana geldi. Yangının ardından polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Öte yandan yaşanan patlamada herhangi bir yaralanmada olmadı.