Edinilen bilgiye göre, kaza Mimarsinan Caddesi'nde meydana geldi. F.T. idaresindeki otomobil ile S.B. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerden biri savrularak metrelerce sonra durabildi. Kazada her iki sürücü de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
İki otomobil böyle çarpıştı: 2 yaralı
14.03.2021 - 09:29 | Son Güncelleme: 14.03.2021 - 09:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler : bursa,inegöl,
774433 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/774433.aspx
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