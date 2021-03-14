Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ile Musabeyli ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından 2 Mart'ta Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde yalnız yaşayan Selahattin Polat’ın (78) darp edilerek öldürülmesiyle ilgili yapılan çalışma sonucu O.C., O.C., Ö.Y., E.K. ve C.Y. adlı şüpheliler yakalandıktan sonra ifadeleri alınmasını müteakip adliyeye sevk edildi. Adli merciler tarafından O.C., O.C. ve Ö.Y. tutuklanırken, E.K. ve C.Y. ise adli kontrol ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.