Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 504 sokak üzerinde bulunan yabancı uyruklu ailenin kaldığı evin yatak odasında bulunan elektrikli ısıtıcı devrildi. Isıtıcının devrilmesiyle evde yangın meyana geldi. Yangını fark eden ikamet sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.