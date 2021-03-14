Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 45. Cadde üzerinde bulunan bir fabrikada meydana gelen olayda, Mehmet İ.(55) çalışırken fenalaşarak yere yığıldı. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Mehmet İ.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.