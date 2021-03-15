Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Eyüp D. idaresindeki 35 VS 901 plakalı otomobilden Çeştepe Mahallesi hayvan pazarı istikametine seyir halinde iken bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Otomobil sürücüsü ve yanında yolcu konumunda bulunan kişi otomobili durdurarak itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri otomobili saran alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle araç kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor