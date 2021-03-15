Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 8-14 Mart 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde yapılan operasyonlarda, 39,01 gram bonzai, 13,21 gram metamfetamin, 12,37 gram eroin, 9,29 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet sentetik ecza maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 3 bin 833 paket kaçak sigara, 220 adet kaçak cep telefonu, 24 şişe kaçak içki, 600 çift ayakkabı, 348 adet kol saati, bin 300 adet güneş gözlüğü, 5 adet tamir kiti, 2 bin 180 adet muhtelif inşaat malzemeleri ve 1 adet parada sahtecilik olayında 52 adet sahte 50 dolar ele geçirildi.



Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 57 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.