Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13 Mart günü saat 02.15 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı, Sahil Güvenlik botu tarafından yakalandı.

Öte yandan ekipler, 14 Mart günü saat 05.00 sıralarında Dikili ilçesi Denizköy açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun ağır hava şartları nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.