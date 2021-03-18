Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, 6-12 Mart’ı kapsayan 100 bin kişiye karşılık haftalık vaka sayılarını önceki gün açıkladı. Nüfus orantısına göre en çok vaka Samsun’da görüldü. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, buna rağmen vatandaşların hâlâ tedbirsiz davrandığını belirterek “Bir ilçemizde cenazenin üçüncü günü 25 kişi taziyeevinde toplu yemek yemiş. Sonucunda 21 kişi koronaya yakalandı. Her birinin 3-4 kişiye temas ettiğini düşündüğümüzde 80 kişilik bir bulaş ortaya çıkmış oluyor” dedi. Oruç, her ilçede mutasyonlu virüse rastlandığını da sözlerine ekledi.

KÖYLERE GİRİŞTE HES KODU

Bu arada Samsun’da AVM, toplu taşıma araçları, zincir marketler, zincir mağazalar ve pazar yerlerinin yanı sıra ilçelere hatta kırsal mahallere girişte bile HES kodu sorulmaya başladı.

KORONA SPORDA

"Çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Trabzon'da da filyasyon ekipleri, hastaların temaslı olduğu kişileri belirlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir dedektif gibi iz süren ekipler, bir korona hastasının karantinaya girmeyerek spor salonuna gittiğini belirledi. Bu kişinin salonda temas ettiği 93 kişi izolasyona alındı. Bu kişilerden 45’inin testi pozitif çıktı. İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, “Bir kişinin dikkatsiz ve tedbirsiz davranışı sonucu onlarca kişi virüse yakalandı. Bu konuda herkese görev düşüyor. Daha dikkatli olmalıyız” sözleriyle ikaz etti.