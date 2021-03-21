Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay sonrası çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve ilçe genelinde araştırma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalınan otomobili Cengiz Topel Mahallesi, 990 Sokak üzerinde terk edilmiş halde buldu.

Ekipler, olayı gerçekleştirenleri bulmak için çalışma başlattı.

Dün Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'ndeki akrabasına misafirliğe giden Kayseri Emniyet Müdürü Kamil Barabörk'ün kızı Elif Aybüke Karabörk, sabah uyandığında çantasını ve araba anahtarını bulamamış, otomobilini park ettiği yerde de göremeyen Karabörk, durumu polise bildirmişti.