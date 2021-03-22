Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vahim olay, Karaisalı ilçesine bağlı Tümenli Mahallesi'nde meydana geldi. Adana İl Sağlık Müdürlüğünden emekli olan Mehmet Fevzi Atay ve öğretmenlikte emekli olan eşi Elif Atay, çiftinden uzun süre haber alamayan yakınları durumdan şüphelendi. Çiftin evine gelen akrbaları, kapıyı açan olmayında Jandarma'yı çağırdı. Bölgeye sevk edilen ekipler, çilingir yardımıyla içeri girdiklerinde ikiliyi kanlar içinde yerde buldu. Çiftin başlarından silahla vurulmuş olduğu görüldü. Evde parmak izi ve delil çalışması yapıldı. Cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası da cesetler otopsi için Adli Tıp'a kaldırıldı. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.