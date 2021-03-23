Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun son toplantısında, vaka sayılarında beklenenden daha hızlı bir artış olduğu, test pozitiflik oranının yüzde 11’lere çıktığı aktarıldı. Özellikle İstanbul’daki yükselişe dikkat çekildi. Fakat bu artışın yoğun bakımlara yansımadığı vurgulandı. Bunun da daha hızlı yayılmasına rağmen öldürücü özelliği daha az olan virüsün İngiliz mutantından kaynaklı olabileceği belirtildi. Ayrıca hastanelerde yoğunluk yaşanmamasının bir diğer sebebi de 65 yaş ve üstünün aşılanması olarak lanse edildi.

“ÜÇÜNCÜ DALGA”

Uzmanlara göre son bir haftadır görülen artışlar “Üçüncü dalga” olarak nitelendirilebilir. Ancak sonuçlarının, öncekileri kadar ağır olmayacağını dile getiren uzmanlar, “Günlük 32 bin vakaları gördüğümüz kasım-aralık döneminde, yoğun bakımda yatabilmek için 72 saat beklemek gerekiyordu. Şimdi böyle bir şey söz konusu değil. Vaka sayısında yüzde 300 artış yaşanmasına karşın, hastanelerin yoğun bakımlarına başvuru yüzde 25 arttı. Önemli olan sağlık kuruluşlarının yükünün artmaması” dedi.

YAŞLILARIN %90’I AŞILANDI

Öte yandan Türkiye’de 8 milyon civarındaki 65 yaş üstüne uygulanan aşılamada sona gelindi. Ancak bu kişilerden yüzde 10’u aşı olmadı. Bunların çoğunluğunun da kadınlardan oluştuğu belirtildi. Uzmanlar, İstanbul’da aşı yaptırmayan 65 yaş üstü kişi sayısının 250 bin civarında olduğunu ifade etti. Bu kişilerin ikna edilmesi için çalışmalar başlatıldı. Bu arada ay sonuna kadar 4,5 milyon doz Alman BioNTech’ten, 10 milyon doz da Çinli SinoVac’tan aşı gelecek. Böylelikle diğer yaş gruplarının da aşılanmasına nisan itibarıyla başlanacak. Ayrıca Avrupa, ilk başlarda soğuk baktığı Çin aşısına, Türkiye’deki olumlu veriler sonrası talip oldu. Artan talep sonrası sevkiyatta aksaklıklar yaşandı.