Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının Ülkemizin iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-15 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğulu, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısında kuvvetli(40-70 km/sa), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda çok kuvvetli ve fırtına (60-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 10

Adana: Çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 10

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16