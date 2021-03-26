Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Yamanlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Bornova ilçesinde ticari taksiye binen kimliği belirsiz 2 şüpheli, Bayraklı ilçesi 7301 Sokak’ta indi. Taksiden inen şahıslar bagajdan çelik kasayı alıp ilerlerken durumlarından şüphelenen taksi şoförü olayı polise ihbar etti. İhbar üzerine adrese gelerek çevrede araştırmalarda bulunan ekipler, 7324 ile 7344 sokak kesişiminde siyah poşete sarılı ve 2 suntanın arasına gizlenmiş halde bir çelik kasa buldu.

Öte yandan, ihbarcı taksi şoförü ile iletişime geçen ekipler, 2 şüpheli hakkında bilgiler toplarken adrese gelen olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından çelik kasa ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.