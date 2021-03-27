Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum'da gece başlayan kar, sabah saatlerinde etkisini arttırdı.

İlkbaharın ilk ayı olan martta karla kaplanan kentin tarihi yapılarında da güzel manzaralar oluştu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yürütüyor.

Ayrıca, kar ve tipi nedeniyle Erzurum-Erzincan ve Erzurum-Kars kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Ardahan

Ardahan'da da kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Beyaza bürünen kentin yüksek kesimlerinde ise tipi etkili oldu.

Sürücüler kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.

Kars

Kars'ta da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

İki gündür aralıklarla etkili olan kar, il merkezini beyaza bürüdü.

Kar ve tipi nedeniyle vatandaşlar ile sürücülerin zor anlar yaşadığı kentte, belediye ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesinde de vatandaşlar ev ve iş yerleri önünde biriken karları temizledi.

Ağrı

Ağrı'da da kar ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kentte aralıklarla etkili olan kar nedeniyle belediye ve karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Beyaza bürünen şehir, drone ile de görüntülendi.

Van

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar ve tipi dolayısıyla 99 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis'te etkisini sürdüren kar ve tipi, il merkezi ve ilçelerde 275 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, köy yollarının açılması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Kentte vatandaşlar, araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Karayolları ve belediye ekipleri de cadde ile sokaklarda kar temizliği yaptı.

Muş

Muş'ta ise iki gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 159 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmak için yoğun çalışma yürüttüğünü anlattı.

Beyaza bürünen kentte, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

Hakkari

Hakkari'de de dünden bu yana aralıklarla etkili olan ve kenti beyaza bürüyen kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 8 köy ve 28 mezra yolunu açmak için çalışma başlattı.

Belediye ekipleri de kent merkezinde kar küreme çalışması yürüttü.

Kar yağışı etkisini sürdürecek

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçecek.

Yağışların Iğdır'da karla karışık yağmur, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da ise kar şeklinde olması ön görülüyor.

Sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı bölgede, rüzgarın güney ve güneybatıdan orta, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Iğdır'da 3, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 7, Ardahan'da 5, Kars'ta 4, Ağrı ve Erzincan'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 7, Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 4, Kars'ta 3, Ardahan'da 2 ve Erzurum'da 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları, Palandöken'de 140, Sarıkamış'ta 110 ve Konaklı'da 95 santimetre ölçüldü.

Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekiyor.

Ayrıca Erzincan ve Iğdır çevreleri için zirai don uyarısı yapıldı.