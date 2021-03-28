Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dinar kent merkezinde yaşayan Hayati Öztürk, internetten gördüğü istiridye mantar üretimini yapmaya karar vererek evinin yanında bir yer yaptı. Ardından üretime başlayan Öztürk, şimdi aylık yaklaşık 3 ton mantar üretimi yaparak Türkiye’nin birçok kentine gönderiyor. Türkiye’de mantar üretimi alanında büyük talebin olduğunu ifade eden Öztürk, istiridye mantarı üretimi ile başladığı kendisine ait yerde ilerleyen zamanlar kayın ve kavak mantarı da yetiştirmeye başladığını ifade etti. Öztürk, “Türkiye’de bu işe çok talep var ve karşılanmıyor. Özellikle kavak mantarı herkesin yetirebileceği bir mantar türü değil çünkü çok dikkat edilmesi gereken bir mantar. Ülkemizde talep çok fazla ve mantar ihtiyacını karşılayamıyoruz. Üretilen mantarların büyük çoğunluğu İstanbul, İzmir ve Bursa gibi şehirlerde satılıyor bu yüzden talep olarak büyük açık var” diye konuştu.

“Ürettiğimiz ürünler iç piyasada eriyor”

Ortalama büyüklükte bir odada 10 tonluk mantar üretimi yapılabileceğini ve bunun da bir ailenin geçimini sağlayabileceğine dikkat çeken Öztürk özellikle işsiz olan gençlerin bu alana yönelmelerinde fayda olacağını vurgulayarak, “Şu anda ülkemiz olarak kendimize yetiştiremediğimiz için ihracatını yapamıyoruz. Ürettiğimiz ürünler iç piyasada eriyor. Bu sektörü ileride yapılabilecek meslekler arasında görüyorum yani mantarın geleceği açık” dedi.